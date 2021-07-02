Сенатор Долгов оценил решение Конгресса США не смягчать санкции против «Северного потока-2»

Высока вероятность, что газопровод будет достроен в 2021 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Совете федерации оценили поправки конгресса США против смягчения санкций в отношении «Северного потока-2». По мнению зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константина Долгова, это никак не скажется на реализации проекта.

Сенатор назвал все происходящее «внутриамериканскими разборками». Он отметил, что Джо Байден встает на путь реализма в отношениях с Россией и это не нравится определенным кругам.

Тем не менее, пока в Вашингтоне думают, как надавить на проект, он почти достроен и до конца года будет введен в эксплуатацию. А у США остается все меньше возможности надавить на «Северный поток -2».

- Это лишний раз показывает, что <…> любые попытки со стороны администрации Байдена выстраивать отношения с РФ с позиции реализма, будут наталкиваться на достаточно серьезное сопротивление, - заключил сенатор в беседе с «Известиями».

Собеседник издания подчеркнул, что в санкциях нет ничего хорошего, но российская экономика научилась жить в данных условиях. И очередные меры не станут тяжелым ударом.

Ранее сообщалось, что комитет по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США принял поправку, которая может помешать президенту США Джо Байдену приостановить санкции против «СП-2», сообщает ФАН.