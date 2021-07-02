Посол Италии заявил, что открытие границ для россиян зависит от темпов вакцинации в РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чем скорее жители России привьются от коронавирусной инфекции, тем быстрее откроются границы Италии для российских туристов. Об этом в среду, 2 июля, в ходе беседы с журналистами заявил итальянский посол в Москве Паскуале Террачано.

- Границы откроются, когда россияне привьются. Очень жаль, что жители России так медленно проходят вакцинацию, хотя их страна первой изобрела вакцину, - отметил дипломат.

Он сообщил также, что итальянское посольство в России в настоящее время ведет работу по перевыпуску для российских путешественников туристических виз, срок которых истек во время пандемии коронавирусной инфекции. При этом Паскуале Террачано отметил, что, даже если визы в скором времени восстановят, воспользоваться ими будет невозможно из-за низких темпов вакцинации.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Турция разрешила жителям России, которые привились от коронавируса любой российской вакциной, въезд на территорию страны без ПЦР-тестов на инфекцию.