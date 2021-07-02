Кремль: в Москве уровень заболеваемости коронавирусом втрое выше, чем в среднем по России Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией напряженная в ряде российских регионов, но в Москве уровень заболеваемости втрое выше, чем в среднем по стране. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ситуация, конечно, напряженная в целом ряде регионов. Вы знаете, что в Москве в среднем в три раза выше уровень заболеваемости, чем в среднем по России», - заявил представитель Кремля, назвав ситуацию в Санкт-Петербурге «тоже достаточно печально», и отметив, что в других регионах также есть большая нагрузка на систему здравоохранения.

Песков также заявил, что в России напряженно работают оперативные штабы правительства и главы регионов, реализуя свои особые полномочия.

Как писал сайт kp.ru, заместитель мэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что свыше 10 процентов жителей Москвы переболели коронавирусной инфекцией, а от общего числа переболевших COVID-19 в России москвичи составляют около 25 процентов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь заявила, что 10 российских регионов находятся в стадии подъема по заболеваемости коронавирусом, отметив, что больше половины субъектов страны вовремя принимают меры, и ситуация там не ухудшается.