Войска Росгвардии впервые привлекли к масштабным учениям

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В период с 12 по 30 июля 2021 года, впервые с момента своего создания, Росгвардия проведет сразу в нескольких регионах страны крупное оперативно-стратегическое учение "Заслон - 2021".

- Учение войск национальной гвардии Российской Федерации проводится в целях всесторонней подготовки к совместному стратегическому учению "Запад — 2021", которое пройдет в сентябре нынешнего года. К участию в нем привлекаются воинские части и соединения из разных округов войск национальной гвардии России а также подразделения территориальных управлений Росгвардии, - сообщили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что переброска сил и средств в районы практических занятий будет проводиться войсковой авиацией, а также автомобильным и железнодорожным транспортом.

- Учения проводятся с целью проверки готовности войск к выполнению возложенных задач и повышения профессионального уровня подготовки личного состава и слаженности подразделений ведомства. В ходе учения планируется отработка комплекса учебных задач, направленных на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России, - отмечается в сообщении.