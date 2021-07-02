Минобороны планирует к концу месяца ревакцинировать 10 тысяч военнослужащих

К концу года прививочные бригады военных медиков собираются заново привить 860 тысяч военнослужащих Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Более 10-ти тысяч военнослужащих ревакцинируют отечественным препаратом против коронавирусной инфекции к концу текущего месяца. Об этом сообщает Минобороны России.

- Повторная иммунизация, которая накануне стартовала в Вооруженных Силах, проводится в военно-медицинских организациях Минобороны России, а также в воинских частях, в том числе в отдаленных гарнизонах силами выездных мобильных прививочных бригад. Всего, до конца текущего года планируется повторно привить свыше 860 тысяч военнослужащих, членов их семей, федеральных государственных гражданских служащих и гражданского персонала, - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны пояснили, что "ревакцинации против новой коронавирусной инфекции подлежат военнослужащие всех категорий уже получившие полный курс вакцинации до 1 января 2021 года".