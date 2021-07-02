Депутат Бессараб прокомментировала идею давать дополнительный отпуск вакцинированным

В Госдуме прокомментировали идею предоставления вакцинированным дополнительных дней к отпуску Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение предоставлять дополнительные дни оплачиваемого отпуска россиянам, которые прошли вакцинацию от коронавируса.

«Я думаю, что это предложение носит позитивный характер и нацелено на повышение темпов вакцинации. Но вряд ли оно достигнет своей цели. По сути, мы обязываем работодателя предоставить за свой счет дополнительный оплачиваемый день отдыха работнику. Это, наверное, неправильно», — цитирует политика RT.

Депутат добавила, что вместо того, чтобы возлагать ответственность на работодателей, возможно, было бы правильнее разработать стимулирующие вакцинацию меры на государственном уровне. Это могли бы быть какие-то льготы или социальные гарантии, считает Бессараб.

«Я думаю, что именно такого рода стимулирующие меры от государства были бы правильными. А что касается работодателей, я не думаю, что стоит до такой степени перекладывать на работодателя задачи государственной важности», — подытожила политик.

Напомним, ранее с инициативой предоставлять дополнительные дни отпуска вакцинированным россиянам выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он отметил, что это могло бы стимулировать людей сделать прививку от коронавируса, передает телеканал «360».

Добавим, что с 1 июля в России стартовала повторная вакцинация от коронавируса. Теперь россияне, которые сделали прививку более 6 месяцев назад, могу сделать новый укол, чтобы защитить себя от нового штамма коронавируса. Для ревакцинации доступно две вакцины, передает ФАН.