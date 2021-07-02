Захарова предложила послу Британии в Киеве посетить Крым на любом виде транспорта, кроме эсминца

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила послу Великобритании в Киеве Мелинде Симмонс посетить Крым на любом виде транспорта, но «исключая эсминцы».

Комментируя заявление британского посольства в Киеве, в котором дипмиссия выразила надежду перед матчем Евро-2020 Украина - Англия на то, что украинская сборная вскоре сможет сыграть «в подконтрольном Украине Донецке», а потом отправиться в отпуск в Крым, Захарова поблагодарила посольство Великобритании «за рекламу курортных возможностей» полуострова.

«Со своей стороны приглашаем в Крым английского посла. Попасть туда можно самолетом через новый аэропорт Симферополя, поездом или машиной по Крымскому мосту. Можно воспользоваться и водным транспортом, исключая эсминцы», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Напомним, на прошлой неделе британский эсминец Defender нарушил российскую границу в Черном море у мыса Фиолент. Позже BBC опубликовал секретные документы относительно этого эсминца, где сообщалось, что Лондон принял решение о проходе корабля вблизи берегов полуострова, желая выразить поддержку Киеву, а также продемонстрировать, что Великобритания не боится пользоваться водами, которые считает украинскими.