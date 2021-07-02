Путин подписал закон, освобождающий рестораны и кафе от НДС Фото: Евгения ГУСЕВА

В пятницу, 2 июля, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому предприятия общественного питания освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В принятом законе речь идёт о ресторанах, барах, кафе, предприятиях быстрого обслуживания, а также кафетериях, буфетах, закусочных, столовых, и других аналогичных заведениях.

Согласно документу, для освобождения от НДС предприятия обязаны соответствовать ряду условий. Так, сумма доходов предприятия за год не должна превышать в совокупности 2 миллиардов рублей, а удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов должен составлять не менее 70 процентов. Кроме того, среднемесячный размер выплат работникам заведения обязан быть не ниже размера среднемесячной зарплаты в конкретном российском регионе.

Закон также освобождает учреждения культуры от исчисления и уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль в прошлом и текущем годах. Не будут облагаться НДФЛ и НДС меры поддержки предпринимательства со стороны субъектов страны.