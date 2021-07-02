Депутат Березин объяснил важность единовременных выплат семьям с детьми
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В Госдуме объяснили, как важны единовременные выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин сказала, что в парламентарии поддерживают данную инициативу.
Данная поддержка актуальна семьям, в которых будут собирать детей в школу. Траты на эти цели больно бьют по семейному бюджету.
- Это очень важно... Сейчас на людей большая нагрузка. Собрать первоклассника очень дорого, - говорит парламентарий RT.
Он приводит в пример стоимость рабочих тетрадей для школьников. Они обходятся в среднем в 3-4 тысячи рублей.
- И это я не беру еще, что школьнику нужно купить форму, ранец и школьные принадлежности, — говорит парламентарий.
Депутат подчеркнул, что важно проследить, чтобы «деньги обязательно дошли до всех». Он призвал сотрудников различных государственных ведомств не чинить дополнительных препятствий и не запрашивать никаких дополнительных бумажек.
- Не уходили в бюрократию. Есть указ президента, и он должен исполняться, - заключил депутат.
Указ вступил в силу со 2 июля 2021 года. Сумма – десять тысяч рублей. Ее выплатят одному из родителей в семьи. Деньги положены на каждого ребенка в возрасте от шести до 18 лет. Главное условие – ребенок должен быть гражданином России.