СК РФ возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства мэра Коломны Дениса Лебедева

Мэр города Коломна Денис Лебедев Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства мэра Коломны Дениса Лебедева. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, с целью того, чтобы в рамках расследования провести полный комплекс следственных действий и объективно разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего», - приводит ТАСС слова представителя ведомства.

На данный момент криминалисты и следователи осматривают место происшествия, куда также выехал заместитель руководителя областного ГСУ Игорь Дойников.

Напомним, как писал сайт kp.ru, тело мэра подмосковной Коломны нашли в его собственной квартире. Правоохранительных органов вызвали соседи чиновник. По предварительной версии, 46-летний Денис Лебедева мог покончить с собой.