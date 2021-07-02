Украинская оппозиция решила оспорить закон о коренных народах в Конституционном суде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» намерена оспорить принятие закона о коренных народах Украины в Конституционном суде, рассказал журналистам сопредседатель парламентской фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

В партии считают, что закон нарушает права граждан и несет раскол в обществе, а многие национальности, живущие на Украине, в том числе русские, «получили моральную пощечину». Как отметил Бойко, подобные законы пагубно влияют на имидж страны и стали уже ее визитной карточкой.

По словам члена ОПЗЖ, Верховная рада игнорирует вопросы, которые действительно волнуют население, такие как снижение коммунальных тарифов, борьба с бедностью и поддержка медицины. Бойко призвал депутатов «прекратить заниматься вредительством» и начать принимать законы во благо людей.

«Мы обратимся в Конституционный суд, поскольку данный закон нарушает права граждан. Фракция ОПЗЖ будет добиваться его отмены», – заявил политик.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 1 июля, Верховная рада приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. В законе говорится о том, что коренной народ Украины - это автохтонная этническая общность, сформированная на территории Украины, которая является носителем самобытного языка и культуры, а также имеет социальные, культурные, традиционные или представительные органы, осознает себя коренным народом страны.

Напомним, во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным, отметив, что для него украинцы и русские являются одним народом.