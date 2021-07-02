В Литве девять человек отправили под суд за кражу 14 тысяч сухих пайков армии США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Семерых литовских военнослужащих и еще двух человек, которые работают на полигоне в Швенченском районе, обвиняют в краже 14 тысяч сухих пайков для американских военных. Об этом сообщили в Вильнюсской окружной прокуратуре.

«В суд передано дело по обвинению семи военнослужащих-контрактников и двух лиц, которые по трудовому договору работали на военном полигоне в Швенчёнском районе, в краже, злоупотреблении служебным положением, даче взятки и подкупе», - говорится в заявлении прокуратур.

В материалах следствия говорится о том, что со складов полигона было похищено по меньшей мере 1 176 упаковок с армейским сухим пайком, в которых всего было свыше 14 тысяч штук данного продукта. Согласно приведенным оценкам, сумма нанесенного ущерба составляет более 121 тысячи евро. По данным следствия, похищенные сухпайки подозреваемые передали другим лицам для реализации.

Для тех, кто похитил дорогостоящую иностранную собственность УК Литвы предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до восьми лет. Злоупотребление в целях имущественной или другой личной выгоды может караться до семи лет лишения свободы. За подкуп государственного служащего может грозить до пяти лет тюрьмы, а тот, кто предложил, пообещал или согласился дать взятку государственному служащему, может провести за решеткой до семи лет.

На сегодняшний день в Литве находится батальон армии США, который был командирован в республику с места постоянной дислокации на базе Форт-Худ штата Техас в середине декабря прошлого года.