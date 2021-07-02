Лавров: Россия обеспокоена стягиванием войск ИГ* в Афганистан

Лавров заявил, что Россия обеспокоена стягиванием войск ИГ* в Афганистан Фото: REUTERS

Москва обеспокоена стягиванием войск Исламского государства* (запрещена в РФ) на север Афганистана, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что НАТО поспешно вывели свои силы из страны, а некоторые официальные лица в Кабуле ведут себя безответственно. В этих условиях, сказал Лавров, террористы активно осваивают территории на границе стран, являющихся союзниками России.

Возможность для усиления ИГ в Афганистане дал непростительно затянувшийся процесс подготовки реальных мирных переговоров, обратил внимание дипломат. Он сообщил, что сейчас Россия проводит консультации в Организации договора о коллективной безопасности, чтобы защитить страны Центральной Азии от террористической угрозы, исходящей от Афганистана.

Накануне совет Парламентской Ассамблеи ОДКБ сообщил о высоком уровне активности боевых действий в Афганистане, особенно в его северных провинциях, на фоне сворачивания иностранного военного присутствия. Также в совете осудили теракты в Афганистане.

Сайт kp.ru писал, что будет с Таджикистаном и Узбекистаном после вывода войск США из Афганистана.

* Международная террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ.