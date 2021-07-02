В Верховной раде потребовали служебного расследования из-за марша военных в туфлях на каблуках

Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Несколько депутатов Верховной рады обратились к Министерству обороны Украины с требованием провести служебное расследование по факту тренировки строевого шага женщинами-военнослужащими в туфлях на каблуках. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщила вице-спикер украинского парламента Елена Кондратюк.

Комментируя распространенную военным ведомством информацию о том, как женщины-курсанты военных институтов готовятся к параду в День независимости, депутат совместно с несколькими десятками парламентариев раскритиковала факт тренировки строевого шага на каблуках.

«Провести военный парад к 30-летию независимости Украины, где военные женщины должны пребывать на каблуках, - этот лютый треш мы увидели на сайте министерства обороны», - заявила Кондратюк.

Депутат обратилась к министру обороны Украины Андрею Тарану. «Вы так приближаете нашу армию к стандартам НАТО?» - заявила вице-спикер, отметив, что в открытом обращении требуют провести служебное расследование, а также «отчитаться перед обществом» о том, кто именно принял решение такой строевой подготовке, и сколько денег было потрачено на закупку этой обуви из налогов и «кто понесет ответственность за это, публично извиниться за унижение женщин перед своей армией».

Накануне Минобороны Украины опубликовало в Facebook пост о том, как женщины - курсанты военных институтов незалежной тренируют строевой шаг к параду в Дню независимости. Сообщении уточнялось, что такое обучение проходит дважды в день - с 07:30 до 08:30 и с 15:00 до 18:00, а также говорилось о том, что ближе к праздничной дате «график тренировок будет становиться плотнее». Заявление ведомства сопровождалось фотографиями, на которых девушки-курсанты маршируют в военной форме и туфлях на каблуках.