Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Ярослава Кузьминова, который покидает пост ректора ВШЭ

Путин наградил Ярослава Кузьминова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Ярослава Кузьминова, который покидает пост ректора Высшей школы экономики (ВШЭ).

«Президент своим Указом наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Ярослава Кузьминова», – сообщается на сайте Кремля.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 1 июля, Ярослав Кузьминов принял решение оставить пост ректора ВШЭ. Сообщалось, что он собирается занять должность научного руководителя, а новый ректор может быть назначен российским правительством в ближайшее время. Свой уход Кузьминов планировал давно, намереваясь сосредоточиться на научной работе.

Ярослав Кузьминов является одним из основателей Высшей школы экономики, возглавлявшим этот университет на протяжении 28 лет. ВШЭ была основана в Москве в 1992 году, тогда Кузьминов стал самым молодым руководителем федерального вуза в России.

В прошлом году ВШЭ заняла 41-е место в рейтинге молодых вузов, который подготовило британское издание Times Higher Education (THE), и увеличила свою позицию на 20 строчек.