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Политика2 июля 2021 17:19

Глава МИД Украины призвал НАТО не позволить России "расширить влияние" на Черном море

Кулеба заявил, что дискуссии вокруг Черного моря были центральной темой расширения сотрудничества Киева с альянсом
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Глава МИД Украины призвал НАТО не позволить России "расширить влияние" на Черном море

Глава МИД Украины призвал НАТО не позволить России "расширить влияние" на Черном море

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал НАТО воспрепятствовать Москве в ее стремлении «расширить влияние» на Черном море.

Кулеба заявил, что дискуссии вокруг Черного моря были центральной темой расширения сотрудничества Киева с альянсом, отметив, что поднимает эту тему на всех встречах как с союзниками по НАТО.

«В наших разговорах с НАТО мы откровенны в этом вопросе: если все будет так, как есть, существует риск, что Россия может значительно усилить свой контроль над Черным морем и еще больше расширить свое влияние в регионе, что означает повышенные угрозы безопасности и стабильности Украины и ее союзников по НАТО», - заявил украинский министр в интервью изданию Newsweek.

Глава МИД Украины также заявил, что необходимо поддерживать сотрудничество между украинским флотом и военными морскими силами союзников незалежной по Североатлантическому альянсу в Черном море. По его словам, на сегодняшний день у России «действительно стратегически выгодное положение во временно оккупированном Крыму».

При этом Кулеба сообщил, что Киев не ожидает от Москвы внезапной вспышки конфронтации в Черноморском регионе. «РФ может пытаться провоцировать нас, но не решится на полномасштабную конфронтацию с НАТО, осознавая, что у нее нет шансов на успех», - сказал он, указав на то, что ничто не помешает проведению международных учений Sea Breeze на Украине.

Напомним, накануне, глава МИД Украины заявил, что Россия может раздвинуть границы влияния в Черном море. Украинский министр сообщил, что в связи с этим он обращается в НАТО и видит, что Североатлантический альянс «реагирует» на его жалобу.