Два пилота упавшего у побережья Гавайев Boeing 737 спаслись Фото: REUTERS

Береговая охрана США спасла обоих пилотов грузового Boeing 737, упавшего в океан у побережья Гавайских островов в пятницу, 2 июля 2021. Об этом сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации Соединенных Штатов.

Как передает CNBC, пилоты сообщили о неполадках с двигателем и пытались вернуться в город Гонолулу, однако были вынуждены совершить аварийную посадку. Расследованием инцидента займутся Федеральное управление гражданской авиации и национальный совет по безопасности на транспорте.

Как писал сайт kp.ru, грузовой Boeing 737 упал в воды Тихого океана недалеко от Гавайских островов.

Накануне бельгийский истребитель F-16 врезался в здание на авиабазе Военно-воздушных сил Нидерландов.

В феврале 2021 года в американском штате Колорадо из-за неисправности двигателя пассажирского самолета Boeing 777 несколько крупных обломков обшивки рухнули в жилом районе.