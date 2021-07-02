Аналитики признали Данию самой богатой страной Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дания стала самой богатой страной в Европейском союзе по величине финансовых активов семей, который равен 1,88 миллиона датских крон (300 тысяч долларов). Об этом говорится в отчете Национального банка страны.

В целом финансовые показатели датчан почти в три раза превышают средний показатель по Европейского союза. Тем не менее, у Дании и больше всего долгов по сравнению с жителями соседних стран. Как уточняется, большая часть обязательств связана с банковской и ипотечной задолженностью под залог недвижимости (около 86 процентов).

В отчете указывается, что богатство Дании в первом квартале текущего года выросло еще больше, в среднем до 24 тысяч датских крон на человека (3,8 тысячи долларов). Домохозяйства в Нидерландах занимают второе место по величине финансовых активов, а за ними следуют Люксембург и Швеция. Самой бедной страной в отчете признана Румыния, где активы семей составляют около 80 тысяч датских крон (12,7 тысячи долларов).