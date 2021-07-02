Москалькова передала Лаврову списки с заключенными в США россиянами для возможного обмена Фото: Александр ГЛУЗ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова передала министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову списки с россиянами, находящимися в тюрьмах США.

Перечень заключенных в Соединенных Штатах россиян направлена главе МИД РФ для возможного обмена. В списке указаны в частности имена Константина Ярошенко и Виктора Бута, передает РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Джо Байден в ходе переговоров в Женеве в среду, 16 июня 2021, обсудили вопрос обмена заключенными. В ходе пресс-конференции по итогам саммита российский лидер отметил, что в данном вопросе могут быть найдены компромиссы. По его словам, работать над этим вопросом будут американский государственный департамент и министерство иностранных дел России.

Между тем, заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что динамики в вопросе обмена заключенными между РФ и Соединенными Штатами Америки нет.