Премьер Финляндии поддержала идею Меркель о перезапуске диалога с Россией

Премьер-министр Финляндии Санна Марин. Фото: REUTERS

Хельсинки поддерживает идею Германии и Франции о перезапуске диалога с Россией. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

«Финляндия поддерживает эту идею. Отказ от диалога с Россией не дал результатов», - сказала глава финского правительства в интервью французской газете Le Monde.

Марин заявила о необходимости быть «очень точными и твердыми» в отношениях с Москвой, однако указала на то, что нужен диалог, если Финляндия хочет влиять на позицию Россию. «Необходимо соблюдать принципы политики ЕС и оставаться едиными в этих вопросах», - отметила она.

Политик также заявила, что «Европа должна участвовать в переговорах по контролю над вооружениями», а также «не должна оставаться в стороне и ждать, пока другие обсудят эти вопросы». «Европа должна играть более активную роль, когда речь идет о крупных международных проблемах», - заявила премьер.

Напомним, канцлера Германии Ангелы Меркель предложила провети саммит РФ-ЕС, инициатива была поддержана президентом Франции Эммануэлем Макроном, однако лидерам стран Евросоюза не удалось прийти к единому мнению по поводу предложения пригласить президента России Владимира Путина на общую встречу глав государств и правительств стран содружества.