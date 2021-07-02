Врио ректора ВШЭ назначили главу Дальневосточного федерального университета Никиту Анисимова Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Глава Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов назначен временно исполняющим обязанности ректора Высшей школы экономики (ВШЭ).

О назначении Анисимова сообщил на ученом совете вуза министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Бывший ректор университета Ярослав Кузьминов покинул этот пост накануне.

Напомним, Ярослав Кузьминов принял решение оставить пост ректора ВШЭ, поскольку намерен занять должность научного руководителя. Сообщалось, что свой уход Кузьминов планировал давно, намереваясь сосредоточиться на научной работе. В пятницу, 2 июля 2021, президент России Владимир Путин наградил Кузьминова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени,

Никита Анисимов в 1998 году он окончил механико-математический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в 2001 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.

С 2002 по 2013 год он работал в ректорате МГУ в должностях. С 2007 по 2009 годы был ответственным секретарем Российского совета олимпиад школьников.

С 2013 года Анисимов работал проректором по учебной работе, первым проректором, исполняющим обязанности ректора в Университете машиностроения. В августе 2016 года его назначили ректором Дальневосточного федерального университета.