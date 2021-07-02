«Вектор» произвел около 3,5 миллиона доз «Эпиваккороны» Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» произвел более 3,4 миллиона доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», рассказали журналистам в учреждении.

Сейчас в гражданском обороте находятся 3,1 миллиона доз препарата. В начале следующей недели ожидается очередная отгрузка в объеме 750 тыс. доз, сообщили в «Векторе».

Накануне в Москве была приостановлена вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона», поскольку вакцина в столичных прививочных пунктах закончилась.

Сайт kp.ru писал, как проверяли ее эффективность «ЭпиВакКороны» и защитит ли она от новых штаммов коронавируса.

«ЭпиВакКорона» – вакцина, созданная на пептидной платформе государственным научным центром «Вектор». Препарат характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией его производства. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.