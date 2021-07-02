Лукашенко сообщил о перехвате на границе с Литвой беспилотника со взрывчаткой

Лукашенко сообщил о перехвате на границе с Литвой беспилотника с взрывчаткой Фото: РИА Новости

На прошлой неделе на границе Белоруссии с Литвой был перехвачен беспилотник с привязанной канистрой, в которой находилась взрывчатка. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня независимости.

«Никто не знает, что происходит в Литве и на границе – это просто факт. Я распорядился, чтобы все эти эпизоды были изложены конкретнейшим образом в средствах массовой информации, и поручил правоохранительным органам произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране», – сказал глава республики.

Как заявил Лукашенко, страны НАТО «перешли черты», чего Минск «простить не может». Президент заверил, что Белоруссия докажет вину всех преступников, действовавших против республики. «И вы увидите их истинное лицо: и немцев, и американцев, и поляков, и литовцев», – заключил он.

Как писал сайт kp.ru, белорусские власти раскрыли деятельность в стране «спящих» террористических ячеек. По словам Лукашенко, к их созданию причастны Германия, США, Украина, Польша и Литва. Он сообщил, что целью этих ячеек является силовая смена власти «в день икс».