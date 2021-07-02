Путин провел телефонный разговор с Макроном Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном. Переговоры прошли по инициативе президента Франции.

Лидеры рассмотрели вопросы стабильности и безопасности в Европе, обменявшись мнениями о состоянии отношений между Москвой и Брюсселем. Стороны констатировали, что решению таких проблем, как безопасность в киберпространстве, международный терроризм, здравоохранение и других способствовало бы налаживание предсказуемых отношений России и ЕС и уважительный диалог между ними, сообщается на сайте Кремля.

Обсуждая Украину, Путин и Макрон высказались за активизацию переговорного процесса в рамках минских соглашений. Как отметил президент России, деструктивные действия Киева сводят на нет усилия по урегулированию конфликта. Кроме того, глава государства проинформировал своего французского коллегу о реализации соглашений по Нагорному Карабаху. Было отмечено, что стабильность в регионе поддерживается во многом благодаря российским миротворцам.

Также президенты коснулись ливийской проблемы, поговорили о саммите между лидерами России и США в Женеве и обсудили двустороннее сотрудничество Москвы и Парижа в торгово-экономической сфере.

Как писал сайт kp.ru, ранее Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали страны Евросоюза выработать единый подход к отношениям с Россией. По словам французского лидера, вместе Меркель он предложил круг вопросов, на основе которых необходимо сформировать повестку совместной работы и решения разногласий с Москвой.