Макрон заявил о заинтересованности в доверительных отношениях между Россией и ЕС Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж заинтересован в более доверительных отношениях между Россией и Евросоюзом. Об этом говорится в коммюнике по итогам телефонного разговора французского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

В беседе оба лидера отметили необходимость расширения диалога о стратегической стабильности в Европе. Кроме того, Макрон напомнил Путину об актуальности нормандского формата в решении кризиса на Украине, сообщается на сайте Елисейского дворца.

Говоря о проблеме Ливии, президент Франции призвал Россию соблюдать прошлые соглашения, которые позволят вывести из страны иностранные войска.

Напомним, в пятницу, 2 июля, президенты России и Франции провели телефонный разговор. В частности, лидеры рассмотрели вопросы стабильности и безопасности в Европе, обменявшись мнениями о состоянии отношений между Москвой и Брюсселем.

Как писал сайт kp.ru, ранее Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали страны Евросоюза выработать единый подход к отношениям с Россией. По словам французского лидера, вместе Меркель он предложил круг вопросов, на основе которых необходимо сформировать повестку совместной работы и решения разногласий с Москвой.