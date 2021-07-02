Министры ОПЕК+ не договорились о будущем сделки, переговоры продолжатся 5 июля

Перед министрами стояла задача определить уровни добычи нефти с августа Фото: REUTERS

Министры ОПЕК+ на встрече в пятницу, 2 июля, не смогли договориться об уровне добычи нефти с августа, поэтому переговоры пришлось отложить. Обсуждение дальнейшей судьбы соглашения продолжится в понедельник, 5 июля, начало консультаций запланировано на 16:00 (мск), уточнили в секретариате.

Знакомый с ситуацией источник рассказал ТАСС, что отложить переговоры на пару дней предложила Россия. А камнем преткновения стала позиция Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которые требуют пересмотреть параметры по сокращению добычи нефти. Они согласны продлить сделку после апреля 2022 года только на этом условии.