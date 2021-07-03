Президент России наградил Петра Мамонова орденом Дружбы

Петр Мамонов. Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС

Президент России Владимир Путин 2 июля наградил музыканта и актера, основателя группы «Звуки Му» Петра Мамонова орденом Дружбы. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля, высокой награды артист удостоен за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Напомним, сайт kp.ru писал, что Петр Мамонов попал в больницу в Коммунарке с коронавирусом, артист уже несколько дней находится в реанимации. Накануне награждения, 1 июля, врачи приняли решение подключить своего знаменитого пациента к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Медики оценивают состояние 70-летнего музыканта как крайне тяжелое. Ситуацию осложняют сопутствующие заболевания и проблемы с сердцем.

Супруга звезды фильмов «Такси-блюз», «Игла», «Остров» и «Царь» Ольга Мамонова рассказала, что они с мужем находились в деревне в Наро-Фоминске, и непонятно, как и когда Петр Никлаевич мог заразиться коронавирусом. Поначалу артист лечился дома, у него обнаружили вирусную пневмонию. Однако потом ему стало хуже, и пришлось вызывать «Скорую».