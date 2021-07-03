В Краснодарском крае ликвидировали пожар в жилой пятиэтажке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятиэтажном жилом доме в Горячем Ключе в Краснодарском крае произошло возгорание кровли. Спасателям пришлось эвакуировать более 100 жильцов, сообщили в региональном управлении МЧС.

Огонь удалось локализовать на площади около 400 квадратных метров. Спустя примерно час возгорание полностью ликвидировали. К тушению пожара было привлекались 72 человека личного состава и 22 единицы техники, в том числе четыре ствола "Дельта". По предварительным данным, пострадал один человек.

"В 02:12 - ликвидация пожара", - уточняется в сообщении ведомства.

Ранее серьезное возгорание произошло в Темрюке на территории автомойки и станции технического обслуживания. Как удалось выяснить "КП-КУБАНЬ", горели два металлических бокса на площади 160 квадратных метра. Локализовать огонь удалось на площади в 300 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.