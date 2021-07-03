В Китае прокомментировали появление трех военных кораблей НАТО в Черном море Фото: REUTERS

После недавней провокации британского эсминца Defender, который ненадолго зашел в российские территориальные воды в Черном море, откуда его проводили выстрелами, НАТО усилило свое присутствие в акватории в рамках международных учений "Морской бриз".

Как сообщает китайское издание "Гуаньча" со ссылкой на турецких морских наблюдателей, 1 июля через Босфор прошел итальянский фрегат ITS Virginio Fasan, который вышел в Черное море вместе с турецким фрегатом TCG Barbaros. Они присоединятся к совместным маневрам с румынским военным кораблем ROS Regina Maria.

Большинство китайских комментаторов уверены, что подобная демонстраций "военной мощи" едва напугает русских. Но может быть воспринята как реверанс "заокеанскими хозяевами". Так, пользователь ArronZhang сравнил Черное море с рыбным прудом, где "России следует выловить как можно больший улов".

"Они еще недостаточно потеряли лицо? Теперь они хотят сокрушить Россию на ее же территории — в Черном море", - отметил в свою очередь guan_15863130482085.

"НАТО действительно играет с огнем! Что ж, НАТО — это всего лишь игрушка США. Продолжайте играть, и вас уничтожат!", - добавил комментатор Дан-дан-дан-дан.

Не забыли китайские пользователи в этой связи и о своих "бедах":

"Если Черное море закипит, нужно, чтобы и Тайваньский пролив погрузился в хаос".