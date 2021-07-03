Депутат Рады заявил, что народы Белоруссии, России и Украины скоро объединятся

Политик поздравил белорусов с Днем Независимости Фото: Александр КОЦ

Украинский политик, народный депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива опубликовал в своем телеграмм-канале обращение к жителям Белоруссии в честь Дня независимости. Депутат напророчил скорое объединение народа этой страны с Россией и Украиной.

- Придёт то время, когда белорусы, русские и украинцы объединятся снова и станут той великой мощной силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспределу. Мы сумеем сохранить свою историю. Мы сумеем вернуть наши взаимоотношения, — уверен Кива.

Депутат подчеркивает, что белорусы всегда будут для украинцев «примером борьбы и противостояния за своё настоящее и будущее, за своё историческое прошлое». А также отмечает, что «украинский народ всегда будет нести в сердце любовь к своим славянским соседям».

По словам общественника, жители соседней страны смогли защитить и отстоять независимость, которую Украина, увы, потеряла.

Ранее Илья Кива назвал Украину «колыбелью фашизма в Европе». Такое мнение он выразил после того, как узнал, что в Киеве спокойно можно купить нацистскую символику на улицах города.