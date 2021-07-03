МВД России перенесло запуск базы по проверке прав таксистов и водителей каршеринга на 2022 год

Система не допустит водителей без прав за руль такси Фото: Иван МАКЕЕВ

Онлайн-база, позволяющая агрегаторам такси и каршеринга в режиме реального времени проверять наличие водительских прав, стартует не раньше 2022 года.

— Предоставление возможности получения информации планируется реализовать с помощью специально создаваемой для этого витрины данных ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг, — рассказали в пресс-центре ведомства.

При этом силовики подчеркнули, что главная цель инициативы - безопасность участников дорожного движения. Проведение автоматизированных проверок направлено не для того, чтобы кого-то наказать, а чтобы предупредить правонарушение. Например, не дать управлять машиной человеку, который уже лишен водительских прав.

Сейчас возможность проверки водителей по номеру и дате выдачи водительского удостоверения реализована в открытом доступе на официальном интернет-сайте Госавтоинспекции, уточнили ТАСС в МВД России.

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