Аналитики спрогнозировали снижение курса доллара до конца августа

На курс валют может повлиять и открытие границ с Турцией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К концу лета россиян ожидает снижение курса доллара до 70 рублей. При этом уже к концу года доллар отыграется и будет стоить около 74-76 рублей, считает руководитель департамента инвестиционного анализа «Универ Капитал» Андрей Верников.

— То, что Банк России будет повышать ставку на ближайших заседаниях, — это большой плюс для российской валюты. Также и прогнозы крупнейших инвестбанков мира о том, что нефтяные цены Brent в следующем году повысятся до 100 долларов за баррель — огромный плюс, — уверен эксперт. До конца года ожидать потрясений с курсом рубля оснований нет, считает Верников.

По мнению эксперта, доллар при текущих высоких ценах на нефть должен и вовсе стоить в районе 68 рублей, но до этой отметки курс доллара вряд ли снизится.

— Начались полеты самолетов в Турцию и по ряду других туристических направлений, так что спрос на валюту со стороны туристов несколько вырос, — резюмировал Верников.

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