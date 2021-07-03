Милонов предложил вернуть «скопинского маньяка» за решетку

Виктор Мохов освободился из колонии строгого режима 3 марта после 17 лет заключения Фото: www.youtube.com

Виталий Милонов настаивает вернуть «скопинского маньяка» Виктора Мохова за решётку. Причину российский государственный и политический деятель России указывает серьёзную: «систематическое нарушение запретов и ограничений, установленных судом в рамках административного надзора». Он обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой снова изолировать Михова, сообщает РИА Новости.

Как мы рассказывали ранее, по решению Рязанского областного суда Виктор Мохов шесть лет будет оставаться под административным надзором. Ему запрещено посещать места проведения спортивных, культурно-зрелищных и других массовых мероприятий на территории России, а покидать дом с 22 часов до 6 часов следующих суток ему разрешено только по работе. Покинуть пределы Скопинского района он может только с разрешения правоохранительных органов. Кроме того, Мохов дважды в месяц обязан отмечаться в местной полиции.

— Он нарушил ограничения. «Скопинский маньяк» продолжил общаться с прессой, планирует участие в телевизионных проектах и получает деньги за свою «славу», — Милонов считает Мохова опасным для общества.

Тем временем, правоохранители регулярно наведывались к нему домой с проверкой.

Напомним, Виктор Мохов освободился из колонии строгого режима 3 марта после 17 лет заключения. Срок он получил за то, что 3 года, 7 месяцев, 4 дня и 15 часов удерживал и насиловал в подземном бункере двух несовершеннолетних девочек — Лену и Катю. За это время Лена родила двоих мальчиков (в 2001 и 2003 годах, а роды у нее по акушерскому учебнику принимала Катя. Малышей Мохов подбросил в подъезды жилых домов, позже детей усыновили чужие люди. - Ред.), а в момент освобождения была беременна третьим ребенком. Освободиться Лене и Кате удалось по счастливой случайности.