Последние новости на утро 3 июля 2021: Россия запретила импорт сахара и макарон с Украины

Правительство Российской Федерации расширило список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 3 июля 2021. Россия запретила импорт сахара, макарон и других продуктов с Украины. Список был составлен ещё в 2019 году, сейчас, помимо макарон и сахара, в него добавили продукты для приготовления соусов, вкусовые добавки и смешанные приправы супы и готовые бульоны, заготовки для их приготовления, минеральная и газированная вода с вкусоароматическими веществами, мороженое и мюсли, а также ячмень, пальмовое масло, мясные консервы, ракообразные, моллюски и корм для животных.

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