Видео схода оползня в Японии, после которого пропали 20 человек, появилось в сети

Оползень сошел в центральной части Японии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В префектуре Сидзуока японского города Атами в субботу, 3 июля 2021, сошёл оползень. после катастрофы около 20 человек числятся пропавшими без вести, сообщил телеканал NHK.

Власти префектуры попросили о помощи Сил самообороны. Сейчас на место схода оползня прибыли спасатели, а при правительстве создан экстренный штаб по сбору информации.

Уже несколько суток в центральных регионах Японии продолжаются сильные дожди. В некоторых районах страны за двое суток выпало от 400 до 600 мм осадков.

В префектуре Канагава около Токио более 200 тысячам человек рекомендуют эвакуироваться из-за опасности подтоплений и оползней.