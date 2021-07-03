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Происшествия3 июля 2021 9:24

Видео схода оползня в Японии, после которого пропали 20 человек, появилось в сети

Оползень сошел в субботу в городе Атами
Ася КУЗНЕЦОВА
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Оползень сошел в центральной части Японии

Оползень сошел в центральной части Японии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В префектуре Сидзуока японского города Атами в субботу, 3 июля 2021, сошёл оползень. после катастрофы около 20 человек числятся пропавшими без вести, сообщил телеканал NHK.

Власти префектуры попросили о помощи Сил самообороны. Сейчас на место схода оползня прибыли спасатели, а при правительстве создан экстренный штаб по сбору информации.

Уже несколько суток в центральных регионах Японии продолжаются сильные дожди. В некоторых районах страны за двое суток выпало от 400 до 600 мм осадков.

В префектуре Канагава около Токио более 200 тысячам человек рекомендуют эвакуироваться из-за опасности подтоплений и оползней.

В Японии сошел оползень, 20 человек пропали без вести