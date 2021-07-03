В правительстве не поддержали проект закона о налоге на роскошь

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала проект закона о введении налога на роскошь для россиян с 2022 года.

Как сообщает ТАСС, в инициативе говорилось о налоге на роскошь для владельцев недвижимости и участков стоимостью более 50 миллионов рублей, автомобилей дороже восьми миллионов рублей, судов и самолётов дороже 15 миллионов рублей.

Для квартир и домов предполагалась налоговая ставка от 0,3% до 3%, а для автомобилей - ставка от одного до пяти процентов. Для самолётов, яхт и катеров - от трёх до семи процентов.