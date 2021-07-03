Жизни экипажа украинского судна, к которому отправляли российский катер, ничего не угрожает

Ракетный катер "Ивановец" направили на помощь украинскому рыболовному судну в Черном море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Росморречфлот сообщил, что жизни экипажа украинского рыболовного судна, которое терпит бедствие в Черном море, ничего не угрожает. Сейчас Украина направила к судну буксир.

- В 50 милях от Очакова в Чёрном море в зоне ответственности Одесского морского спасательно-координационного центра (Украина) у фелюги (небольшое судно прибрежного плавания) отказал главный двигатель. На борту - четыре человека. Погода нормальная. Судовладелец направил к ним буксир. Жизни людей ничего не угрожает, - передаёт ТАСС слова пресс-службы Росморречфлота.

К оказанию помощи терпящему бедствие судну готовы ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота и пограничный корабль "Безупречный" Пограничной службы ФСБ России.

Напомним, утром в субботу, 3 июля 2021, экипаж рыболовецкого украинского судна подал по международным каналам сигнал бедствия. У судна отказал двигатель, оно было обесточено и находилось в дрейфе. К месту рыболовецкого судна направили российский ракетный катер "Ивановец", а Национальный центр управления обороной РФ передал информацию о бедствии Украине.