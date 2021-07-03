Тюменская область вышла в лидеры по внедрению регионального экспортного стандарта 2.0

Губернатор Александр Моор принял участие в заседании Экспортного совета

Тюменская область стала лидером по внедрению регионального экспортного стандарта 2.0 среди всех субъектов Российской Федерации. Об этом сообщил руководитель проекта по координации региональных программ «Российского экспортного центра» Олег Радионов.

Развитие внешней торговли – одно из самых перспективных направлений российской экономики. Помочь отечественным предприятиям выйти на зарубежные рынки - задача национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Нацпроект направлен на увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта и рост предприятий-экспортеров. Реализуя его, Тюменская область последовательно развивает меры поддержки для экспортно ориентированных компаний. По словам губернатора региона Александра Моора, создание благоприятных условий и новых возможностей для развития внешнеторговой деятельности – одно из приоритетных направлений деятельности правительства региона.

- Без активного участия и совместной слаженной работы органов власти, инфраструктуры поддержки, общественных объединений бизнеса, образовательных учреждений и самих предпринимателей мы не сможем создать благоприятные условия и возможности для развития экспортной деятельности в Тюменской области, – отметил Александр Моор во время заседания Экспортного совета.

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедряется в Тюменской области в рамках регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Стандарт состоит из 15 инструментов: все вместе они и являются тем комплексом мер поддержки, который активизирует экспортную деятельность в регионе. В Тюменской области на сегодняшний день реализовано 89,1 % экспортного стандарта: в регионе внедрено 11 из 15 инструментов. После внедрения оставшихся четырех инструментов полный комплекс мер позволит сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта. Как следствие, вырастет количество предприятий-экспортеров и объем экспортной продукции.

- Внедрение регионального экспортного стандарта – это показатель регионального проекта. Для его успешной реализации необходима комплексная работа власти и бизнеса, - обратился к участникам заседания Александр Моор. - Ряд полномочий по развитию экспорта относится к компетенции отраслевых департаментов и учреждений. Прошу всех коллег включиться в работу по решению поставленных задач по экспорту, при необходимости сформировать рабочие группы при Экспортном совете.