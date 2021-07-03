Экс-глава МИД Украины Климкин пожаловался на нежелание Евросоюза "разрушить" Россию санкциями

Климкин посетовал на нежелание Евросоюза разрушить Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин пожаловался в эфире телеканала "Киев", что Евросоюз не хочет вводить новые более мощные антироссийские санкции.

- Нам бы хотелось, чтобы санкции реально как ударили по России и убили, но санкции действуют стратегически. Есть ли желание в Европейском союзе вводить новые санкции, которые разрушат Россию? Нет, сто процентов я вам скажу, при этом в любой стране. Может быть, в Литве на что-то готовы, а в ЕС — нет, - заявил Павел Климкин.

По мнению политика, Украина "проиграла битву" за "Северный поток — 2".

Он также отметил, что Штаты усилит санкции в отношении России только при решении Вашингтона, что "договориться с Москвой" у США не получится. Климкин также заявил, что даже в этом случае Вашингтон будет действовать постепенно из-за экономической заинтересованности в сохранении отношений с Россией.