Путин поздравил Лукашенко с Днём независимости Республики Беларусь

Президент Путин поздравил президента Белоруссии Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Фото: Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин направил президенту Беларуси Александру Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости, сообщает пресс-служба Кремля.

- Владимир Путин направил Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю государственного праздника — Дня независимости, - сказано в сообщении.

В своём поздравлении Владимир Путин заявил, что уверен в продолжении укрепления обеими странами союзнических связей, а также в продвижении "взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве".

Напомним, с 1996 в Республике Беларусь 3 июля празднуется День независимости. В этот день в 1944 году во время Великой Отечественной войны Минск был освобожден от немецкой оккупации.

С 1991 по 1995 год День независимости Республики Беларусь праздновался 27 июля.

Как сообщал сайт KP.ru, в четверг, 1 июля, в ходе телефонного разговора Лукашенко и Путин договорились об открытии большего количества рейсов «Белавиа» в Россию.