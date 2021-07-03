Прощание с Ксенией Драгунской состоится 5 июля 2021 в Москве

Ксения Драгунская, дочь Виктора Драгунского, умерла от внезапной тяжёлой болезни

Прощание с драматургом и прозаиком Ксенией Драгунской состоится в понедельник, 5 июля 2021, в Николо-Архангельском Зале прощаний. Об этом сообщил её брат, писатель Денис Драгунский в своём Facebook.

- Проститься с Ксенией Викторовной и проводить в последний путь можно будет 5 июля 2021 года в 14:00 в Николо-Архангельском Зале прощаний, - сказано в сообщении Драгунского.

Утром пройдёт отпевание в Церкви священномученика Антипия на Колымажном дворе.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, Ксения Драгунская, драматург и дочь известного писателя, скончалась 1 июля 2021, в четверг, от внезапной тяжёлой болезни.

Ксения Драгунская родилась в 1965 году. В 2017 году Ксения стала финалистом премии «Ясная поляна», а в 2021 году у неё вышла книга «Туда нельзя».