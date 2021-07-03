Новак: Бесплатная газификация коснётся 3-4 миллиона домов

Новак заявил, что газ могут бесплатно подвести к 3-4 млн домовладений. Фото: Андрей Минаев

Поправки в закон о газоснабжении, уже подписанные президентом России Владимиром Путиным, позволят бесплатно подключить к газу порядка трёх-четырёх миллионов домовладений, сообщил вице-премьер Александр Новак.

- По нашей оценке, это может коснуться порядка 3-4 млн домовладений. Сейчас ведется активная работа по реализации. Уже принят по инициативе "Единой России" федеральный закон о газоснабжении, председателем правительства подписана дорожная карта по реализации задачи, поставленной президентом, - заявил Новак в эфире телеканала "Россия-1".

Он также отметил, что ответственным за газификацию домовладений будет единый региональный оператор. Россияне будут оплачивать только необходимое оборудование, строительство и прокладку газопровода внутри участка.

Напомним, во время Прямой линии Владимира Путина спросили о бесплатной газификации дома в садоводческом некоммерческом товариществе. Как сообщал сайт KP.ru, резидент уточнил, что закон о «бесплатной миле» не касается СНТ.