На Украине рассказали, что оружие для "уничтожения" Крымского моста обойдётся в $40 млн

На Украине назвали стоимость оружия для "уничтожения" Крымского моста Фото: Кадр видео

Разработка украинского ракетного комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" обойдётся в примерно 40 миллионов долларов, сообщает Defense Express, ссылаясь на генерального директора ГККБ "Луч" Олега Коростелева.

Также сообщается, что в эту сумму включено создание полного комплекса, средств связи, машин и ракет. Напомним, крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" весит 870 килограммов. Она способна нести боеголовку массой 150 килограммов, а дальность её пуска составляет до 280 километров

Ранее сайт KP.ru сообщал, что глава конструкторского бюро "Луч" в составе концерна "Укроборонпром" Олег Коростелев рассказал, как может быть применена ракета "Нептун", угрожающая Крымскому мосту. Он заявил, для разных типов кораблей требуется обычно от одной до трёх украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун", а каждая из бомб весом 150 килограмм несёт значительные разрушения.

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