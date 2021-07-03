Часть ралли-рейда «Шелковый путь» в Монголии отменена Фото: Иван ВИСЛОВ

Часть международного ралли-рейда «Шелковый путь» по территории Монголии отменена. При этом российский этап ралли пройдет в полном объеме. Об этом в субботу, 3 июля, сообщил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

- На фоне сложной эпидемиологией ситуации, после проведенных консультаций принято решение об отмене монгольского этапа ралли. В качестве жеста доброй воли дирекцией мероприятия будут переданы Монголии средства индивидуальной защиты и оборудование для организации лабораторий по коронавирусу. Российский этап мероприятия пройдет в полном объеме, - сообщил он журналистам.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко предупредил об опасности для участников «Шелкового пути» на фоне объявления красного уровня эпидемиологической опасности в Западной Монголии. В этой стране сейчас наблюдается резкая вспышка заболеваемости коронавируса, а также выявлены несколько случаев бубонной чумы. Проценко призвал остановить гонку.

Ралли-рейд «Шелковый путь» стартовал 1 июля в Омске, а завершится ралли в Улан-Баторе. В прошлом году ралли отменили из-за пандемии коронавируса.