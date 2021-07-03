В России пятый день подряд обновляется рекорд по числу смертей от коронавируса Фото: REUTERS

В России пятый день подряд обновляется рекорд по числу смертей из-за коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в стране зарегистрировали 697 летальных исходов от заболевания. Об этом в субботу, 3 июля, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с пандемией.

В Москве за один день умерли 116 пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 110, в Нижегородской области — 26. Всего с начала эпидемии в России от коронавируса скончались 137 262 человека.

Как писал сайт kp.ru, за последние сутки в России выявлено 24 439 новых случаев заражения инфекцией, всего в государстве коронавирусом заболели 5 585 799 россиян.

Напомним, накануне глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что летальность коронавируса в отдельных случаях выросла с 2% до 5-10% из-за постоянных мутаций инфекции. Он подчеркнул, что на фоне мутаций вакцинация от заболевания стала особенно актуальна.

Врачи и руководство страны не раз напоминали, что вакцинация от коронавирусной инфекции является единственным способом остановить пандемию в стране.