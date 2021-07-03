Захарова: Япония уходит от конструктивного диалога с Россией в сфере безопасности Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Япония уходит от конструктивного диалога с Россией в сфере безопасности, а выдвигаемые этой страной инициативы по обеспечению стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе направлены на обеспечение интересов японского военного альянса с Вашингтоном. Об этом в субботу, 3 июля, сообщила официальном представитель МИД России Мария Захарова, чье заявление опубликовали на сайте ведомства.

Так дипломат прокомментировала проведение 24 июня – 11 июля японо-американских военных учений «Восточный щит».

- Рассматриваем учения на острове Хоккайдо, расположенном в непосредственной близости от границ РФ, сквозь призму обеспечения безопасности наших дальневосточных рубежей. К этому подталкивают и сами японские представители, в частности, министр обороны Киси, который публично указал на «критическую значимость» для Японии северного направления. На нем у островного государства, как известно, только один сосед – Россия, - отметила Мария Захарова.

По словам представителя российского МИД, японская сторона конкретными действиями и подобными высказываниями своего министра обороны указывает, на что в реальности нацелены его усилия в военной области. Инициативы Токио направлены на обеспечение интересов японского военного альянса с американской стороной, при этом Япония по-прежнему уходит от конструктивного диалога с Россией в сфере безопасности.

Мария Захарова заключила, что Россия будет внимательно следить за таким курсом властей Японии и при необходимости принимать соответствующие меры реагирования.