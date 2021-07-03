Москвичи начнут получать СМС об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на QR-код Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Москвы в ближайшие дни начнет получать СМС об отрицательном результате ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию со ссылкой на оформленный QR-код. Об этом в субботу, 3 июля, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Градоначальник отметил, что в Москве заработала система оформления QR-кодов, цифровые сертификаты о наличии защиты от коронавируса уже получили миллионы местных жителей и гостей города.

- Чтобы сделать получение QR-кодов максимально простым и необременительным, в скором времени мы начнем рассылку СМС об отрицательном результате тестирования со ссылкой на оформленный QR-код. В дальнейшем отработаем технологию рассылки таких сообщений с QR-кодами и после прохождения вакцинации, - написал Сергей Собянин.

Как сообщал сайт kp.ru, мэр Москвы также заявил о повышении темпов вакцинации от коронавируса: в столице хотя бы одну прививку уже получили более 2,7 миллиона человек.