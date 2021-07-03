В Москве поощрят грантами первые 100 предприятий, которые вакцинируют 60% сотрудников Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полной вакцинации 60 процентов своих сотрудников, получат гранты. Об этом в субботу, 3 июля, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По словам градоначальника, столичный бизнес вносит большой вклад в проведение вакцинации от коронавирусной инфекции. О вакцинации первым компонентом препарата 60 процентов работников уже отчитались более 1,5 тысячи организаций.

- Мы решили поощрить наиболее ответственные и дисциплинированные трудовые коллективы. Первые 100 предприятий, которые вакцинируют 60 процентов сотрудников, получат гранты в размере 100 процентов НДФЛ, уплаченного в предшествующий год, но не более пяти миллионов рублей, - сообщил Сергей Собянин.

Мэр Москвы написал также, что рестораны и кафе, которые соблюдают требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на оплату коммунальных услуг за данный период. При этом Сергей Собянин рассчитывает, что часть этих денег организации направят на поощрение привитых сотрудников.

Как писал сайт kp.ru, столичный мэр также отметил, что в ближайшее время москвичи начнут получать СМС об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код.