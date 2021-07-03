В Калужской области все новые промышленные предприятия строго соблюдают экологические нормы безопасности

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко и губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Глава области Владислав Шапша сообщил, что в регионе за минувшие полтора десятка лет построены сто двадцать новых предприятий. Одним из условий их функционирования является строгое соблюдение экологических нормативов, которые гарантируют полную безопасность для людей.

«Мы поддерживаем усилия предприятий нашего региона в развитии «зелёных» технологий. Ответственное отношения к окружающей среде продемонстрировал завод компании L’Oreal. Предприятие применяет «сухую» технологию рециклинга воды, т.е. не применяют для её очистки реагенты. А для производства электроэнергии на заводе используется солнечная электростанция. Предприятие первым в мире получило сертификат зеленого строительства LEED v4 уровня Platinum», – привёл Владислав Шапша пример использования на предприятиях региона природосберегающих технологий.

Владислав Шапша добавил, что активным внедрением «зелёных» технологий также занимаются: ОНПП «Технология им. А.Г.Ромашина», «НЛМК – Калуга», «Вольво Восток», завод «Тайфун», «АйСиЭм Гласс Калуга», «Хемофарм», «Кировская керамика», «ПСМА Рус» и многие другие калужские компании.

«Важнейшей задачей для региона является мониторинг качества атмосферного воздуха. Как и планировалось, в регионе заработала система автоматического контроля загрязнения воздуха. С этой целью в наиболее промышленно развитых районах нашей области установлены полтора десятка станций. И уже с 16 июля эти данные будут доступны для всех жителей в режиме онлайн», – доложил губернатор заместителю председателя правительства РФ.

Также глава региона поделился опытом рационального и эффективного обращения с мусором. В Калужской области он используется для производства RDF-топлива. В частности компания "Лафарж Цемент" в нынешнем году переработает порядка восьмидесяти тысяч тонн альтернативного топлива. В перспективе объемы переработки мусора будут постоянно увеличиваться. В результате в недалёком будущем этот уникальный опыт позволит калужанам полностью уйти от захоронения мусора.