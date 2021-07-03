Захарова: ни один саммит Евросоюза или НАТО не поднимал вопрос о судьбе Ассанжа Фото: Иван МАКЕЕВ

Лидеры стран Европейского союза или НАТО ни на одном из саммитов не затрагивали судьбу основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. На это в субботу, 3 июля, обратила внимание в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова после признания одним из свидетелей обвинения в даче ложных показаний по делу против журналиста.

- Ведь ни один саммит ЕС или НАТО даже не коснулся судьбы Ассанжа. Срок его заключения давно истек, но кого на Западе это волнует, когда есть столько всего интересного к востоку от либерализма, - написала дипломат.

Мария Захарова отметила также, что, согласно рассказу свидетеля - информатора ФБР Сигурдура Инги Тордарсона - Ассанж не просил его «взломать исландское правительство». Исландская газета Stundin сообщила Тордарсона снабжали информацией «третьи лица», в частности, из Федерального бюро расследований.

- На сотрудника WikiLeaks Сигурдура Тордарсона в свое время было заведено несколько дел. ФБРовцы пообещали ему иммунитет от дальнейшего судебного преследования, передали флешку с секретными данными и попросили предать Джулиана Ассанжа, оговорив его в суде, - отметила представитель МИД России.

По словам Марии Захаровой, эта история является самоубийственной для западных либеральных ценностей.

Как писал сайт kp.ru, ранее Мария Захарова сообщила, что опасается за жизнь Джулиана Ассанжа после того, как основатель McAfee Джон Макафи был найден мертвым в своей тюремной камере в Испании.